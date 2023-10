En medio de la emoción que vive mientras espera a sus bebés en camino junto a Thiago Medina, Daniela Celis no pudo evitar romper en llanto al hablar de cómo vive esta etapa de su vida.

“Cuando me dijeron que estaba embarazada y que era un embarazo riesgoso, me cambió la cabeza y me pregunté ‘¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero hacer todo bien’. Hoy en día, si tengo que pedir un deseo, pido que estén bien ellos”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano 2022 en su visita a Cortá por Lozano.

“Es como que te cambia la mente. No te importa lo que te digan los demás, no te importan las cosas secundarias y no te importan las cosas que antes te importaban. Solamente te importa la salud de tus hijos, querer que estén bien ellos, verlos, conocerlos”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto y con lágrimas en los ojos: “A mí me dijeron que eran dos y yo quiero ver dos bebés el día del nacimiento. Estoy muy emocionada, con muchas ganas, quiero saber qué son, los quiero conocer y quiero ponerles nombres”.

JULIETA POGGIO SE POSTULÓ COMO MADRINA DE LOS GEMELOS QUE ESPERAN DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA

En medio de la emoción por el embarazo de Daniela Celis –quien días atrás confirmó que espera gemelos junto a Thiago Medina, a quien conoció en Gran Hermano 2022- Julieta Poggio se postuló como la madrina de los bebés en camino.

“Estoy cada vez más cerca de ser la madrina de los gemelos. Me encantaría”, confesó Julieta (que también conoció a la pareja en su paso por el reality de Telefe) en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Estoy feliz por Dani y la quiero acompañar en este proceso. Está muy contenta, la escucho hablar, la veo y está feliz, entusiasmada y siempre con una sonrisa. De verdad está muy contenta y predispuesta”, agregó, dejando en claro el gran momento que atraviesa su amiga en esta nueva etapa de su vida.

Por último, al ser indagada sobre cómo se lleva con el futuro papá, Julieta (que es una de las figuras de Coqueluche, la obra de teatro de José María Muscari) cerró, sincera: “A Thiago no lo veo mucho, la verdad. No tengo relación con él”.