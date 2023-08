A pocos días de haber confirmado su embarazo de gemelos con Thiago Medina, Daniela Celis protagonizó una tierna producción de fotos para Caras en la que mostró por primera vez su pancita de un mes y medio de embarazada.

Junto a las fotos, en las que se la ve mirando y acariciando con ternura su abdomen, la exparticipante de Gran Hermano 2023 rememoró cuando empezó a sospechar que estaba esperando dos bebés.

“Recuerdo que me sentía mal… Estaba todo el tiempo cansada, no tenía energías, no entendía lo que estaba pasando… Pensé que me estaba enfermando, o que quizás era parte del famoso estrés. Porque tampoco paraba un segundo; me iba de mi casa a las 10 de la mañana y volvía a las 10 de la noche”, contó, haciendo memoria.

¿A QUIÉN LLAMÓ DANIELA CELIS CUANDO SE ENTERÓ DE QUE ESTABA EMBARAZADA?

“En ese momento estaba sola… Agarré el celular y, entre lágrimas y emoción, la llamé a mi hermana Mara para contarle lo que me estaba pasando porque no aguanté a que nos encontráramos para decírselo… E inmediatamente sentí la contención de ella porque ya es mamá de mi ahijado”.

“Sabía que iba a tener el apoyo y las palabras justas que necesitaba escuchar en ese momento. Además, mi hermana trabaja conmigo, entonces entendía a lo que me iba a enfrentar o lo que me esperaba, y ella sabía todo lo que me estaba pasando por la cabeza en ese momento”, cerró, muy cariñosa con Mara.