Luego de haber salido de la casa de Gran Hermano 2023, Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis consolidaron su amistad. Si bien cada una rehizo su vida lejos del reality y están enfocadas en sus objetivos, una vez por semana se juntan a pasar el día.

En esta oportunidad, Juli y Romi fueron a visitar a su amiga Dani y a sus gemelos en camino con Thiago Medina, su pareja con la que se convertirá en madre por primera vez. Enternecidas, ambas hicieron eco de lo hermosa y feliz que ven a Celis, quien está disfrutando a full de su embarazo.

Fue Poggio quien compartió a través de sus stories de Instagram una foto de Dani luciendo un look total white que deja al descubierto su súper panza de cuatro meses de embarazo. “¿Se puede estar más hermosa?”, se preguntó la exhermanita, súper dulce con su amiga.

JULIETA POGGIO CONTÓ POR QUÉ LLEGÓ UNA HORA Y MEDIA TARDE AL TEATRO

“Estaba el taxi preparado en la puerta desfile, pero fue un caos la ciudad. Bocinazos, gente gritando con la remera de River, una locura y yo llorando, desesperada”, relató, al ciclo de Ángel de Brito.

“Fue un drama, pero cuando llegué, me concentré, di lo mejor de mí y fue tremenda función. Todos dimos el triple de lo que damos siempre y salió todo bien”, aseveró, haciendo que el conductor ironice. “O sea que tenés que llegar siempre tarde”, se despachó.

También desmintió que Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci, Agustín Sullivan o el mismo José María Muscari se molesten con ella. “Divino mi elenco. Llegué en un estado feo. Me bajaron porque saben que soy muy responsable con mi trabajo, siempre estoy lista, jamás me pasó y jamás pensé que me iba a pasar y nunca me va a volver a pasar en la vida. Fue un caso de fuerza mayor”, concluyó.