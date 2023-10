Una pesadilla vivió Julieta Poggio el último domingo cuando llegó al teatro donde sube a escena con Coqueluche una hora y media más tarde del horario de la función. Las versiones de malestar del resto de los actores y la molestia del público no tardaron en aparecer, pero la ex Gran Hermano 2022 las desmintió.

“Divino mi elenco. Llegué en un estado feo. Me bajaron porque saben que soy muy responsable con mi trabajo, siempre estoy lista, jamás me pasó. Fue un caso de fuerza mayor”.

“No fue una irresponsabilidad. Estaba trabajando un domingo, hubo un choque en Panamericana, estaba cerrado Lugones y Libertador. Yo estaba en un estado que nunca me querrían ver, llorando, desesperada, pero por suerte la gente me esperó”, aseguró, a LAM.

La actriz participó de un desfile en Escobar y, según contó, los cortes de calles por el Debate Presidencial 2023 complicaron su ingreso a Buenos Aires. “Nadie del público se fue y pudieron disfrutar de Coqueluche. Se fueron todos del teatro con una sonrisa”, aseguró.

JULIETA POGGIO CONTÓ POR QUÉ LLEGÓ UNA HORA Y MEDIA TARDE AL TEATRO

“Estaba el taxi preparado en la puerta desfile, pero fue un caos la ciudad. Bocinazos, gente gritando con la remera de River, una locura y yo llorando, desesperada”, relató, al ciclo de Ángel de Brito.

“Fue un drama, pero cuando llegué, me concentré, di lo mejor de mí y fue tremenda función. Todos dimos el triple de lo que damos siempre y salió todo bien”, aseveró, haciendo que el conductor ironice. “O sea que tenés que llegar siempre tarde”, se despachó.

También desmintió que Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci, Agustín Sullivan o el mismo José María Muscari se molesten con ella. “Divino mi elenco. Llegué en un estado feo. Me bajaron porque saben que soy muy responsable con mi trabajo, siempre estoy lista, jamás me pasó y jamás pensé que me iba a pasar y nunca me va a volver a pasar en la vida. Fue un caso de fuerza mayor”, concluyó.