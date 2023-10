Jimena Barón rememoró a través de sus stories de Instagram su noviazgo con Daniel Osvaldo, por quien dejó su carrera y se instaló en Europa antes del nacimiento de su hijo Momo. En este contexto, admitió que fue una “botinera rancia” porque, diferencia de la las esposas de los futbolistas, no se compraba en tiendas de lujo.

“Viví con mucha culpa el dinero porque no era mío, yo nunca sentí que era mío, me daba culpa. Por ahí él me decía ‘agarrá, comprate, llevá’, no, no no. Iba a Zara a Soldi, al outlet de Zara, al H&M, Bershka... Fui una botinera tan rancia, me daba cosa, me arrepiento, me arrepiento. ¿Por qué Jimena? ¿Por qué?”, se preguntó, con humor.

En medio del escándalo por las fotos de Martín Insaurralde navegando en un yate de lujo con Sofía Clérici (y de los regalos de lujo que ella mostraba que recibía de parte de un novio misterioso), Jime les dio un picante consejo a sus seguidoras. “Moraleja: acepten chicas, si no tienen maridos chorros que están ahí y pelotudean con la guita de todos los argentinos acepten todo no sean bolu… ‘No, no hace falta’, ‘ay no, para qué vas a gastar’. ¡Gastá! ¡Qué gasten!”, cerró, divertida.

LA EMOCIÓN DE JIMENA BARÓN POR HABERSE COMPRADO UNA CASA

“Me preguntan a veces qué me falta y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó un vida con algunos obstáculos y costó un poco más. Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso”.

“Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”, expresó Jime, entre lágrimas.