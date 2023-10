A casi dos semanas del explosivo escándalo de Martín Insaurralde, tras las imágenes de sus lujosas vacaciones con Sofía Clerici en Marbella, Mercedes Ninci fue al country en donde vive el político y exmarido de Jésica Cirio y vivió un momento de tensión.

“Visitaste el country, fuiste a ver dónde vive Martín Insaurralde”, le dijo el notero de Socios del Espectáculo a su colega.

Con contundencia, Ninci respondió filosa: “Sí, no tuve una buena recibida. Me puse a hacer un video y se me acercó un guardia y me dijo que iba a llamar a la policía. Ahora, ¡qué loco! Yo presa e Insaurralde libre”.

Con información en su poder, la periodista agregó: “Desde que arrancó este escándalo no ha salido de la casa. Sé que estuvo reunido con el abogado uruguayo, adentro del country, y no sale a ningún lado. Pero no sale a ningún lado por el escarnio público”.

MERCEDES NINCI HABLÓ DEL ROMANCE DE MARTÍN INSAURRALDE Y SOFÍA CLERICI

Consultada por el cronista de eltrece por las imágenes de Martín Insaurralde disfrutando de su romance con Sofía Clerici en un yate, en Marbella, Mercedes Ninci expresó: “Es un robo”.

Iniciada la causa a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la periodista argumentó su respuesta: “Lo que pasa es que cuando la gente te roba tanto, llega un momento en el que se le va de las manos”.

“Debió haberse fijado con quién salía. Ella (Clerici) tenía antecedentes… Evidentemente, los regalos son de Insaurralde. Ya se sabía que ella se manejaba con gente de guita. No se iba a buscar a un obrero de la construcción para salir”, agregó, sin filtros.

MERCEDES NINCI NO LE CREE A JÉSICA CIRIO

Desatado el escándalo político con su exmarido, Martín Insaurralde, Jésica Cirio rompió el silencio en El noticiero de la gente y aseguró que sus ganancias pueden ser investigadas por la AFIP, tras ser imputada.

“Soy una persona que trabaja de toda la vida y estoy a disposición de cualquier organismo que tenga la necesidad de pedir los informes que sean necesarios sobre mi persona y sobre mi vida”, aseguró Cirio.

Acorde a las declaraciones de Jésica, el notero de Socios del Espectáculo le preguntó a Mercedes Ninci: “Hasta ahora, la que más habló fue Jésica Cirio. ¿Le creés?”.

Y la periodista fue categórica con su rotunda negativa: “No. Que es una mujer que trabajó toda la vida, lo sé. Pero estoy segura de que no le alcanza para pagar vuelos privados”.