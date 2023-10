Pese a que en algún momento contó que se mudó a “Puerto Madero por seguridad” junto a Jésica Cirio y su hija Chloé, Martín Insaurralde se mudó al country Fincas de San Vicente, donde permanece alejado de la escena política mientras espera que pase el gran revuelo que causó su escándalo con Sofía Clerici.

Mercedes Ninci, que en alguna ocasión contó que su mayor deseo es morir con el micrófono en la mano, no tuvo que cumplir con esta máxima, pero sí estuvo a punto de ser detenida tratando de contactar al intendente de Lomas de Zamora.

Así fue el tenso momento qie vivió Mercedes Ninci con un guardia del country en el que vive Martín Insaurralde (Foto: captura Instagram @mercedesninci1)

“Hola, estoy en Fincas de San Vicente, el fastuoso country donde vive Insaurralde: hay una laguna y unas casas divinas al fondo, los vecinos que me dicen que no saben nada porque no se lo ve, está guardadísimo”, dijo Mercedes en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

EL TREMENDO MOMENTO QUE PASÓ MERCEDES NINCI TRATANDO DE ENCONTRAR A MARTÍN INSAURRALDE

En ese momento, un guardia de seguridad del country se acerca a ella prohibiéndole que grabe el panorama con su teléfono, pero ella se niega. “Señora no puede grabar. Enfoque para el otro lado o voy a llamar a la policía”, le advierte.

“Bueno, llamá a la policía para que se lleve a Insaurralde”, le contesta Ninci. “Me dijeron los vecinos que la casa de Insaurralde está como a tres cuadras de la entrada, pero que está muy cubierta de árboles y que no se llega a ver ni lo que hace”, agregó Mercedes cuando el guardia se alejó.

“Me dijeron sí que no está siquiera yendo a jugar al golf ni a jugar al tenis, a ningún lugar que sea público”, dijo Mercedes justificando el accionar del guardia a raíz de que “es un laburante”. “Me imagino que tendrá más bronca que todos nosotros juntos”, agregó.

“Hablé con los vecinos y están todos re calientes, pero no quieren salir en cámara”, cerró Mercedes que en su posteo fue más picante. “Fui a buscarlo a Insaurralde al country donde vive y casi me llevaron detenida a mí. ¡El país del revés!”, escribió.

