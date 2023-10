Luego del escándalo que se desató con la filtración de las imágenes que muestran Martín Insaurralde -el ex de Jésica Cirio, con quien tiene a su hija, Chloe-, muy acaramelado con Sofía Clérici; la modelo le hizo frente a las versiones de despecho.

“Me escribió Sofía”, comenzó diciendo Pampito, el panelista de Intrusos, al reproducir las palabras del mensaje que le hizo llegar Clérici para darlas a conocer en el programa que conduce Flor de la Ve por el ciclo de América.

“Yo sé la relación y lo que tenemos con Martín, así que no estoy despechada; será Jésica”.

“Me dice que está todo bien con Insaurralde y agrega ‘no me molesta. Yo no estoy despechada. Si quiere salimos juntas (ella con Luciana Salazar, quien también fue relacionada con el político, e Insaurralde)’. Lo dice como un chiste”,

“Yo sé la relación y lo que tenemos con Martín, así que no estoy despechada; será Jésica. Besos, no hablo más”, agregó Sofía, después de las fuertes repercusiones que despertó en los medios y las redes su vínculo con Insaurralde.

SOFÍA CLERICI MOSTRÓ SUS CHATS CON MARTÍN INSAURRALDE TRAS EL ESCÁNDALO

Después del estallido mediático que tuvieron las imágenes de Martín Insaurralde y Sofía Clerici en unas lujosas vacaciones en Marbella, una duda que apareció es qué tipo de relación tiene hoy el dirigente político y la modelo. Un chat que compartió la modelo mostraría el vínculo súper cercano que hoy tendrían.

En Intrusos fue Pampito quien leyó los mensajes que Sofía intercambia por estas horas con el exmarido de Jésica Cirio: “Me mandó un chat de ahora”, contó el periodista, sobre la conversación que según contó la exconejita de Playboy se dio a las diez de la mañana.

Insaurralde: “Por unos días no consumamos medios, así bajamos un poco, porfa. Entro al chequeo. Apartir de la tarde hablemos por Telegram si tenemos que comunicarnos mejor”.

“Te muestro un mensaje de Martín y yo hablando hace un rato. Está todo bien y me pide que no lo muestre”, culminó el panelista.