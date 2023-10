Entre las novias famosas que tuvo Nacho Viale se cuentan algunas como Pampita o la China Suárez. Marcela Tinayre en Polémica en el bar reconoció que como suegra no es fácil y aunque manifestó que se lleva bien con Lucía Pedraza, la actual pareja de su hijo mayor, no siempre tuvo esos vínculos.

“Con mi hijo mayor al principio no había una que me venga bien. No había una y además, era mujeriego. He visto pasar, no voy a dar nombres, a todas”, contó, divertida en su ciclo mientras tenía frases a pura honestidad brutal.

“Soy una suegra jodida, pero amorosísima. Quiero que ella sea educada, que lo quiera, que veas que lo hace feliz, que lo cuide”, enumeró la animadora, que también es madre de Juana Viale y Rocco Gastaldi, sobre las características que aprueba en quienes acompañan a sus hijos.

MARCELA TINAYRE CONTÓ QUE ES UNA SUEGRA JODIDA ¿Y LE TIRÓ UN PALITO A LA CHINA SUÁREZ Y A PAMPITA?

“Una ya olfatea si de la otra parte lo que está buscando es estar en una mesa comiendo, si quiere estar en la mesa de Polémica en el bar o lo que sea. Te das cuenta al toque”, lanzó Marcela, quien se rumoreaba que no había tenido la mejor relación relación con la China y con Pampita.

Al consultarle sobre cuál de las exnovias famosas de su hijo le caía bien, fue discreta. “Muchas. Hay muchas que quiero, las veo y soy amiga”, aseguró, mientras Eliana Guercio lanzaba una pregunta picante.

“¿Sos de las que les hacía la vida imposible”, se despachó y la hija de Mirtha Legrand lo reconoció con una sonrisa. “¡Sí! Yo le decía, por ejemplo, ‘¿no te das cuenta que no te mirá, que se mira todo el día al espejo?’. Era chico. Ahora es grande y ya no puedo hacer eso. Una las olfatea. Primero sos amorosísima y después las empezás a escanear”, contó, con humor.