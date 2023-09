Indiana Cubero celebrará sus 15 años. Su papá, Fabián Cubero, y la novia de él, Mica Viciconte, la ayudarán a organizar una fiesta para 60 personas a la que asistirán familiares y amigos. La adolescente, con firmeza, habría rechazado la ayuda de su mamá, Nicole Neumann.

“Nicole le propuso a su hija hacer una mega fiesta por sus 15. Con vestido blanco, alquilando un salón, catering y muchos invitados”, aseguraron en Teleshow según les confirmaron allegados a Fabián.

“La nena no aceptó porque de hecho no tenía intenciones de hacer nada para su cumpleaños. Indiana está muy triste por lo que está pasando y es real que no mejoró la situación con su mamá”, sumaron las fuentes que charlaron con el portal, haciendo hincapié en que la adolescente y su mamá aún siguen distanciadas.

Ni bien se supo que Indiana Cubero decidió festejar su cumpleaños de 15 junto a su papá Fabián Cubero y la novia de él, Mica Viciconte, Juan Etchegoyen aseguró que Nicole Neumann habría llamado furiosa por teléfono a su exmarido.

¿Qué pasó? Nicole quería ayudar a Indiana a organizar su festejo de 15. Sin embargo, una fuente cercana a la familia Cubero le contó a Pronto que la adolescente tenía ganas de planificar una celebración, pero junto a Fabián y Mica, lejos de su mamá, de la que se distanció hace meses.

“Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabian Cubero, no invitaría a su mamá a su cumpleaños, me preguntaron mucho sobre esto y tengo un detalle fuerte. La jurado de los 8 escalones sostendría que todos los problemas que hay entre su hija y ella son culpa de su padre y su entorno”, aseguró Juan, preciso, en su programa.