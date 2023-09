Toda la felicidad de Nicole Neumann por su inminente casamiento con José Manuel Urcera quedaría opacada por la Fiesta de 15 de su hija mayor, ya que todo indica que no sería parte del evento trascendental.

A tres semanas de su cumpleaños, Indiana Cubero “habría tomado la decisión de no hacer partícipe a su mamá”, según contó Javier Fabracci.

El columnista de Mediodía Noticias acotó que “no es una gran fiesta” aunque en principio “Nicole tenía intenciones de que sea una gran celebración”.

“Indiana quiere unos 60 invitados” con sus hermanas Allegra, Sienna y el pequeño Luca Cubero, además de sus amigos del cole y el resto de la familia.

De esta manera, Fabián Cubero y Mica Viciconte serían los anfitriones del cumple de 15 de Indiana Cubero, mientras que Nicole Neumann sería la gran ausente.

EL POSTEO DE NICOLE NEUMANN EN MEDIO DE SU DISTANCIAMIENTO DE SU HIJA INDIANA

A casi 10 meses de la última vez que Nicole Neumann tuvo un diálogo cara a cara con su hija Indiana, la jurado de Los 8 Escalones hizo un significativo posteo en stories.

“You either quit or keep going. They both hurt”, compartió una frase en inglés, que en castellano significa: “O renunciás o seguís. Las dos opciones duelen”.

El posteo de Nicole Neumann.

De todas formas, está claro que Nicole Neumann no renunciará a seguir intentando reconciliarse con su primera hija, Indiana Cubero.