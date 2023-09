Después de que Sabrina Rojas eligió el silencio cuando le consultaron acerca de por qué se había terminado su amistad con Ximena Capristo, la expareja de Luciano Castro se sinceró por primera vez de la decepción que tuvo por una actitud de la Negra cuando se estaba separando del actor en 2019.

“Paula, que estaba en Carlos Paz ese verano, me decía ‘apagá la tele y abrazá a tus hijos’. Consideré eso de amiga. Xime no me llamó y ahí sentí un quiebre en ella”.

“A Ximena la quiero mucho, de hecho tenía una amistad con ella y con Gustavo Conti que la extraño, porque los quería mucho”, empezó diciendo, en Intrusos mientras confesaba que aún no entendía qué había ocurrido para terminar dando sus razones por las que se alejó.

“No sé bien por qué nos dejamos de ver. Habrá sido por 2019. La Negra entró a laburar en un programa de Canal 9 y justo yo tuve un verano tormentoso con Luciano y ella estaba como panelista”, empezó diciendo la actriz, para revelar el quid del conflicto.

Foto: Instagram

SABRINA ROJAS REVELÓ POR QUÉ SE PELEÓ CON XIMENA CAPRISTO Y DEFENDIÓ SU AMISTAD CON PAULA CHAVES

“Ximena había venido a comer a casa en diciembre y la vi opinando de la situación nuestra como exenta a nuestra amistad. Estaba paneleando y me extrañó escucharla picantear con cositas cuando ella era amiga de la familia”, aseveró, sobre la participación que tuvo la ex Gran Hermano en Confrontados, ciclo que conducían Rodrigo Lussich y Carla Conte.

La actitud de Ximena no le cayó nada bien. “Si a ellos les sucede algo, y yo estoy en un programa de televisión, yo me callaría la boca y si digo, sería para sumar para los dos. Ni siquiera para un lado o para el otro”, explicó.

Capristo, que también está enfrentada con Paula Chaves, comparó la forma muy diferente que adoptó la exconductora de Bake Off Argentina. “Paula, que estaba en Carlos Paz ese verano, me decía ‘apagá la tele y abrazá a tus hijos’. Consideré eso de amiga. Xime no me llamó y ahí sentí un quiebre en ella”, mientras admitía que la amistad se fue “desvaneciendo”.