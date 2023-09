Desde que L-Gante fue liberado de la DDI de Quilmes, se muestra cada vez más cerca de su ex, Tamara Báez, y de su hija juntos, Jamaica. De hecho, él había aclarado que no descarta la idea de volver a ponerse de novio con Tami y que lo ilusiona pensar en una posible boda.

En este contexto, ambos compartieron fotos y videos de la tarde que pasaron juntos con la nena. Se pudo ver a Tami y a la pequeña jugando con las joyas del cantante de cumbia 420. Él, pícaro, las filmó y compartió el clip a través de sus stories de Instagram.

El artista hizo eco de las imágenes que muestran a la nena con la computadora mientras Tami está recostada en su sillón tomando mate, una de las escenas de cuando aún estaban en pareja. ¿Reconciliación en puerta?

L-GANTE SE CASARÍA CON TAMARA BÁEZ

“Con Tamara estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jami vea a los padres juntos, quizás no como pareja”, afirmó. Aunque habló de una posible reconciliación. “Cuando sea posible, quizás volveremos”, sumó, dejando en evidencia que es una idea que ronda en su mente.

Como si esto no fuera suficiente, el cantante de cumbia 420 también le dejó la puerta abierta al casamiento con su -por ahora- expareja. “Idea de casamiento no hubo todavía, pero, ¿por qué no? Nadie sabe el futuro”, sentenció, pícaro.