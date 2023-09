Jamaica, la hijita de Tamara Báez y L-Gante, cumplió años. Muy feliz, la nena festejó su cumple junto a su mamá, su papá -que salió de la DDI de Quilmes- sus amiguitos y familiares en el jardín de su casa.

En medio de la celebración al aire libre, justo antes de soplar las velitas junto a su hijita, L-Gante abrazó a su expareja; la tomó por el cuello y trajo su rostro hacia él. Acto seguido, le dio un apasionado beso en lo que parece ser la mejilla. Ella, contenta pero algo avergonzada, sonrió ante la mirada atenta de todos.

Mientras los presentes arengaban, sorprendidos por el gesto de amor de L-Gante a su ex, ellos formaban corazones con sus manos alzándolos en el aire, dejando en evidencia que pese a -por ahora- no estar en pareja, se tienen muchísimo cariño.¿Reconciliación en puerta?

L-GANTE SE CASARÍA CON TAMARA BÁEZ

“Con Tamara estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jami vea a los padres juntos, quizás no como pareja”, afirmó. Aunque habló de una posible reconciliación. “Cuando sea posible, quizás volveremos”, sumó, dejando en evidencia que es una idea que ronda en su mente.

Como si esto no fuera suficiente, el cantante de cumbia 420 también le dejó la puerta abierta al casamiento con su -por ahora- expareja. “Idea de casamiento no hubo todavía, pero, ¿por qué no? Nadie sabe el futuro”, sentenció, pícaro.