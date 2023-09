Este fin de semana se llevó a cabo en el Hipódromo de Palermo el Festival Equal de Spotify en el que muchas de las grandes voces femeninas de Argentina estuvieron presentes, y la Jaula de la moda posó su lupa sobre los looks de Lali Epósito, María Becerra, Emilia Mernes y La Sole Pastorutti.

Lali fue una de las primeras en tomar contacto con los 18 mil presentes, enfundada en un vestido rojo que no convenció a Medina Flores. “Qué bueno que la gente las quiere así no evalúa si están tan bien o no. (…) Se parece a ese que tenía puesto Selena Gómez de Óscar de la Renta que a algunos no les había gustado”, señaló el co conductor.

“No pasa nada y está muy bien porque esto es show, pero digo ‘Qué curioso’ y a quien trabaja para ella no le pasa inadvertido. Yo creo que está perdiendo cierta frescura al contar sus cuentos arriba del show con el vestuario”, agregó Medina Flores, en una decisión no compartida con sus compañeros.

LA JAULA DE LA MODA PUSO LA LUPA SOBRE MARÍA BECERRA, EMILIA MERNES Y LA SOLE PASTORUTTI

Con María Becerra el caso fue diferente ya que el catsuit sin mangas y transparencias que eligió La nena de Argentina fue bien recibido por Medina Flores, que le brindó un “10″. “Cuando viene alguien que está más o menos, y viene una que tiene una pisada con definición, puntúo así”, aclaró el co conductor.

Con Emilia Mernes, la decisión fue repartida ya que La Queen si bien Medina Flores aseguró que “Es divina y está vestida de bailarina”, La Queen fue fulminante. “¿Se subió alguien del público al escenario? ¡Ah, no! Es Emilia”, dijo, y aseguró que le pediría la devolución del monto de la entrada.

Finalmente, llegó el turno de La Sole, que utilizó un look “cowgirl” que Medina Flores consideró que “para una fiesta de disfraces no alcanza”. “Así viene nuestras modelos a cambiarse”, dijo Fabián, en tanto que La Queen volvió a hacer de las suyas: “No sé si es el festival Equal o el festival ‘Me da igual’”, cerró la influencer.

