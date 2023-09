En medio de la felicidad que vive por haber recuperado su libertad tras haber permanecido en la DDI de Quilmes durante casi tres meses, L-Gante se mostró muy contento por esta nueva etapa de su vida que incluye casa nueva.

Tal como lo reflejó en Instagram Stories, donde comparte su día a día con sus seguidores, el cantante no dudó en ayudar con los materiales que serán parte de su nuevo hogar en un lugar rodeado de naturaleza.

“Estamos en la casa de Elián. Y, ¿cómo viene todo?”, se escucha decir al hombre que captura las imágenes del artista levantando bolsas de cemento. A lo que Elián respondió con una sonrisa plasmada en el rostro: “En una semanita tenemos todo”.

Cabe recordar que a fines de julio pasado, el papá de Elián –Miguel Ángel Prosi- había dado a conocer la firme promesa que le hizo el joven: “Estoy contento porque mi hijo me prometió que se va a ir de la zona y se va a instalar lo más cerca de Ezeiza”, había expresado el entrevistado, en una nota que dio a Nosotros a la Mañana, dejando en claro que se alejará de algunas amistades que lo rodean en la actualidad.

“También se va a dedicar a ser artista. Eso me lo prometió Elián”, cerró Miguel Ángel, confiado en que el joven dedicará toda su energía en crecer en su carrera musical y explotar su talento para deleitar a sus seguidores.

L-GANTE HABLÓ DE SU POSIBLE CASAMIENTO CON TAMARA BÁEZ Y SORPRENDIÓ A TODOS

A días de haber sido liberado de la DDI de Quilmes, el cantante L-Gante brindó una conferencia de prensa. Sincero, reflexionó sobre su vínculo con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, quien lo apoyó en todo momento durante su detención a pesar de estar separados.

“Con Tamara estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jami vea a los padres juntos, quizás no como pareja”, afirmó. Aunque habló de una posible reconciliación. “Cuando sea posible, quizás volveremos”, sumó, dejando en evidencia que es una idea que ronda en su mente.

Como si esto no fuera suficiente, el cantante de cumbia 420 también le dejó la puerta abierta al casamiento con su -por ahora- expareja. “Idea de casamiento no hubo todavía, pero, ¿por qué no? Nadie sabe el futuro”, sentenció, pícaro.