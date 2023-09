Luego de que diera un paso al costado de Intrusos para sumarse al equipo de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece, Nancy Duré dio que hablar al referirse a Flor de la Ve y su participación en el ciclo de América.

“A mí me habían dicho en diciembre que me renovaban todo el año en Intrusos. Me aseguraron en RRHH que después firmábamos y de pronto me dijeron que en marzo prescindían de mí”, comenzó diciendo Nancy en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“No traté de hablar con Flor, pero igualmente la pasé bien y ser parte de Intrusos me encantó. Pero sé que no había buena onda por parte de Flor conmigo”.

“Por suerte, tuve la posibilidad de aprovechar una vacante en Socios”, agregó, dejando en claro lo feliz que se siente de haber podido ser parte de este nuevo proyecto. Asimismo, la periodista sorprendió con sus declaraciones: “No traté de hablar con Flor, pero igualmente la pasé bien y ser parte de Intrusos me encantó. Pero sé que no había buena onda por parte de Flor conmigo”.

“Se presentaron algunas situaciones al aire que me hicieron pensar que no tenía buena onda ni con Marcela Tauro ni conmigo. Hubo varias situaciones en las que ella se plantó medio mal”, añadió.

“Se presentaron algunas situaciones al aire que me hicieron pensar que no tenía buena onda ni con Marcela Tauro ni conmigo. Hubo varias situaciones en las que ella se plantó medio mal”.

Y cerró, filosa: “Flor estaba al frente de varios programas, pero el manejo de panel es otra cosa, es un poco más complicado, y más teniendo en cuenta que no son nenes de primaria, sino que algunas somos señoras de cincuenta años, con más de 20 años de trayectoria. Yo respeto muchísimo el rol del conductor, a veces nos tienen que callar, pero bueno, cuando vino a preguntarme la productora, planteé esto”.

FIRME POSTURA DE VIRGINIA GALLARDO Y NANCY DURÉ SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE COTI EN BAILANDO 2023

Luego de la preocupación que despertó la salud de Coti Romero tras confesar el mal momento que atraviesa en su estado anímico, Virginia Gallardo y Nancy Duré no dudaron en sentar su firme postura sobre la participación de la exparticipante de Gran Hermano 2022 en Bailando 2023.

Luego de ver la foto que Coti compartió con sus seguidores en Instagram con su brazo lastimado tras auto lesionarse, Gallardo tomó la palabra en Socios del Espectáculo: “Evidentemente, hay algo en ella que en su insania le genera buscar que la gente la apoye. Pero no es ‘hoy estoy bien y mañana no’. Esto no dura un día”, lanzó, contundente.

Virginia Gallardo: “Coti contó que se auto flagelaba para que ese dolor sea más importante que el que haya estaba sintiendo. ¡Es terrible! Ella va a poner toda su energía en el Bailando y a la primera que la critican, ¿dónde termina esta chica?”.

“Ella contó que se auto flagelaba para que ese dolor sea más importante que el que haya estaba sintiendo. ¡Es terrible! Ella va a poner toda su energía en el Bailando y a la primera que la critican, ¿dónde termina esta chica?”, agregó.

Nancy Duré: “Le hacen creer que la felicidad va a estar cuando llegue a la televisión y cuando llega a la tele, se da cuenta que ahí no está”.

Tras escucharla, Duré coincidió con su compañera: “También tiene que ver con esto que nos hacen creer que la felicidad está en determinados lugares, y la felicidad es el minuto a minuto”, remarcó. Y cerró: “Le hacen creer que la felicidad va a estar cuando llegue a la televisión y cuando llega a la tele, se da cuenta que ahí no está. Entonces, busca algo más y ese vacío la lleva a hacer esas cosas. Ella se va a angustiar”.

Centro de asistencia al suicida: línea 135 o (011) 5275-1135.