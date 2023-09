Desde que regresó a Turquía para acompañar a Mauro Icardi (con quien tiene a sus pequeñas Francesca e Isabella) quien se destaca el equipo Galatasaray, Wanda Nara compartió diferentes momentos de su día a día en familia.

Y en esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la empresaria enterneció a sus seguidores al subir a Instagram Stories al subir un fragmento de la primera clase de ballet que las niñas disfrutaron con su maestra.

En la publicación, se escucha a la profesora dándole indicaciones a las niñas en inglés al mismo tiempo que muestra las diferentes posturas que se pueden hacer en la clase que parece haberse ganado el corazón de las menores.

¡Son muy lindas!

ANDRÉS NARA CONTÓ CÓMO NACIÓ SU MALA RELACIÓN CON MAURO ICARDI

Si bien se encargó de aclarar cómo es su relación actual con su hija Wanda en varias notas que brindó a los medios, en esta oportunidad, Andrés Nara se refirió a Mauro Icardi (el esposo de la empresaria con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella) y reveló cuándo nació la mala relación entre ellos.

“Yo no tengo ningún vínculo con Mauro porque no nos llevamos. Yo tengo mi personalidad y no voy a cambiar jamás, y él tampoco. O sea, es un ida y vuelta”, comenzó diciendo Andrés en LAM, el ciclo que se transmite por América.

Fue allí que ante la consulta de Yanina Latorre (quien estuvo en la conducción en reemplazo de Ángel de Brito) sobre cuál fue el punto de inflexión, el entrevistado se sinceró: “Hubo una situación en un principio donde yo me equivoqué y pedí perdón”, lanzó.

Y cerró, sin vueltas: “Fue cuando me anticipé con la primera nena cuando Wanda estaba embarazada. Mauro quería dar la primicia, obviamente, porque era su primera hija. Cuando yo me entero, todos lo sabían. Yo pedí disculpas porque eso ofendió”.