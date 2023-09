A pocos más de un mes de confirmar su separación de Sergio “Kun” Agüero, Sofía Calzetti confirmó su reconciliación con el exfutbolista.

En los últimos días, la expareja había sido vista nuevamente junta y la joven influencer comunicó la nueva apuesta al amor en nota con Socios del Espectáculo.

Además, Sofía Calzetti destacó los cambios de actitud y comportamiento del Kun que ayudaron a mantener en pie la relación, que ya lleva cuatro años.

“No hubo tercerlos... Los celos fueron al principio de la relación. Él cambió un montón. Siempre está dispuesto a mejorar”.

SOFÍA CALZETTI HABLÓ DE SU RECONCILIACIÓN CON KUN AGÜERO

Sofía Calzetti: -Con Sergio está todo bien, estamos volviendo, hablando, viéndonos y compartiendo... Fuimos a un casamiento.

Notero: -¿Él está acá?

Sofía: -Él está acá.

Notero: -¿Cómo viene la recomposición? ¿Qué nos podés contar?

Sofía: -Estamos bien, contentos, yendo de a poco, hablando. A veces surgen problemas y lo buen es poder afrontarlos. Yo creo que en la vida todo es para mejor. La vida va para adelante. Si pasaron algunas cosas fueron por algo.

Notero: -¿No hubo terceros?

Sofía: -No, no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con problemas de pareja, discusiones que uno puede tener. Pero nada que ver con terceros, ni nada grave.

Notero: -También se decía que él era un poco celoso, ¿pudo haber algunos problemas por ahí?

Sofía: -No. La verdad que no. Eso fue más al principio de la relación. Él cambió un montón. Siempre está dispuesto a mejorar, a cambiar. Los dos estamos dispuestos a evolucionar juntos. Eso es lo importante.

Notero: -¿Se puede decir que romance confirmado? Volvieron a estar juntos y felices.

Sofía: -Sí, sí. Tal cual.