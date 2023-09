La semana pasada Rodrigo de Paul volvió a la Argentina para retomar su actividad junto a la Selección campeona del mundo, y en esta instancia hubo un reencuentro con la familia de Tini Stoessel, a casi dos meses del anuncio de la separación de la cantante.

En las redes sociales se habló sobre la visita que el “motorcito” de la Selección Argentina habría hecho a la casa de la familia de Tini, pero fue Ángel de Brito el que contó con certeza qué es lo que ocurrió en la casa de los Stoessel.

En este sentido, Ángel contó que entre Rodrigo y Tini “no hay reconciliación”. “De Paul ayer fue a desayunar con Fran Stoessel en la casa de los padres. Tini no vive ahí hace mucho y no estaba tampoco”, escribió en una story.

ÁNGEL DE BRITO CONTÓ QUÉ HIZO RODRIGO DE PAUL EN LA CASA DE LA FAMILIA DE TINI STOESSEL

“Hoy (Rodrigo) se va a Bolivia. Él siempre durmió en el predio de la AFA. Alejandro (Stoessel) y Fran fueron a ver el partido en la cancha con la familia de él. Fin de las novedades”, agregó el jurado de Bailando 2023 en la misma postal.

Ángel de Brito contó qué hizo Rodrigo de Paul en casa de los Stoessel (Foto: Instagram @angeldebritooki)

No fue el único hecho llamativo que protagonizó De Paul ya que el viernes los Socios del espectáculo dieron cuenta de la bronca de Camila Homs a raíz de la decisión de la familia De Paul de llevar a sus hijos al Monumental a ver el partido contra Ecuador.

“La familia de Homs indignadísima, vio por televisión que el chiquito de dos años (Bautista) estaba en la cancha. Se pusieron furiosos, primero porque no sabían que iba, y segundo porque después no deja que ella muestre a los chicos y él los expone de esta manera con este frío”, contó Nandy Duré.

“Ellos tienen un diálogo mínimo solo por los chicos. Además, él no para de llorar porque quiere volver con Tini y si bien Camila está en la suya, no le gustó para nada ver al nene ahí”, cerró Duré.

