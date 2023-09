En medio de versiones de fuerte distanciamiento con su madre Claudia Neumann, Nicole Neumann potenció el rumor de conflicto con la contundente decisión que tomó respeto a su identidad en las redes redes.

La modelo cambió su nombre de perfil en Instagram: Nicole se quietó el apellido materno y se puso el paterno. Ahora, en la red se puede leer Nicole Unteruberbacher.

La modelo no tuvo vínculo con su padre, Bernd Unteruberbacher, hasta sus 18 años. Sufrió por su abandono. Hoy disfrutan de una afectuosa relación.

“Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido. A mi me resultó muy traumático. Me hizo tan mal que, al menos al principio, mis relaciones con los hombres fueron complicadas. De algún modo y en algún punto, yo esperaba el abandono. Porque era lo que conocía de los hombres. Costó años de terapia desarticular esa desconfianza”, declaró Nicole, a fines de 2021, en nota con Infobae.

NICOLE NEUMANN, CERCA DE SU PADRE Y LEJOS DE SU MADRE

La actual interna entre Nicole Neumann y su madre, Claudia, salió a la luz cuando se conoció que su mamá no asistiría a su boda con Manu Urcera, el 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz.

“Pudimos saber que ella va a entrar con su papá en la boda. Su mamá no va a ir, parece que no tienen buena relación, y confirmó que va a estar Indiana”, reveló Fabiana Araujo en Implacables.