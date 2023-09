Pese a que el tema que la convocaba en Noche al Dente era el mega show que dará el 9 de septiembre en el Gran Rex, Natalie Pérez habló con suma seriedad de las presiones estéticas que sufren las mujeres tras la lamentable muerte de Silvina Luna.

La actriz y modelo rosarina se hizo una intervención estética con Aníbal Lotocki, hace más de una década, y su salud fue severamente dañada hasta encontrar la muerte, el 31 de agosto, en el Hospital Italiano, luego de pelear con todas sus fuerzas 79 días por vivir.

“Está muy idealizada la vida hegemónica, pero a partir del fallecimiento de Silvina Luna está muy en agenda esto de repensar la presión que la sociedad ejerce en las mujeres, el molde en el que hay que encajar. ¿Vos cómo te llevás con eso?”, le preguntó Fer Dente a la actriz y cantante.

Con honestidad, Natalie respondió exponiendo su pensamiento y sus propias inseguridades: “Un poco tuve que lidiar con la situación, pero tengo una buena personalidad. Un poco trato de que no me importen las cosas”.

“La perfección no existe. Pienso que la belleza es la personalidad, la energía que uno tiene, los valores”.

“Hoy cuando me puse esta musculosa, dije ‘ay, se me van a ver los brazos o el rollito este que no me gusta de acá’. Pero la perfección no existe. Pienso que la belleza es la personalidad, la energía que uno tiene, los valores”, continuó.

“Uno puede ser re hegemónico, re hermoso, y ser un feo como persona, o tener maldad”, afirmó Natalie Pérez, con convicción.

EL VALIOSO MENSAJE DE NATALIE PÉREZ

“Siempre traté de obviar esas cosas. Pero también es obvio que lo pienso. ‘Ay, voy a mostrar la panza’. Yo nunca muestro la panza, me incomoda. O digo ‘voy a mostrar los rollitos, la papada’. Pero esto es lo que soy”, contó Natalie, hablando con verdad de sus propias inseguridades.

Sobre la presión que ejercen los medios y la profesión artística a la que se dedica, apuntó: “La tele no es la verdad. Las luces te hacen menos arrugas, las fotos siempre están retocadas y en Instagram usamos filtros”.

“Lo mejor es ser uno, auténtico, y quererse como uno es. Uno es más allá de su cuerpo”.

“Yo trato de mostrarme como soy y trato de no hacerme cosas estéticas… A mí me da miedo hasta la depilación definitiva”, contó.

Y finalizó con contundencia: “Lo mejor es ser uno, auténtico, y quererse como uno es. Uno es más allá de su cuerpo”.