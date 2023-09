Silvina Di Raimondo, otra presunta vícimta de Aníbal Lotocki, se quebró en pleno vivo de Implacables al hablar de las consecuencias que está sufriendo por haberse operado con el médico.

“Yo tengo unos granulomas que me los detectaron los del SAME, primero tuve fiebre y él me decía ‘ponete hielito’ y después tuve pus”, dijo la expaciente en el programa de Canal 9.

Silvana Di Raimondo, expaciente de Aníbal Lotocki, en Implacables.

Por su parte, el especialista en cirugía plástica, Jorge Pedro, le explicó: “Los vas a tener toda la vida, es la reacción de tu organismo en defensa a un cuerpo extraño. Tuviste una reacción sobre agregada y puede seguir apareciendo”.

EL DOLOR DE SILVANA, EXPACIENTE DE ANÍBAL LOTOCKI

Luego de que el especialista en cirugía plástica, Jorge Pedro, le explicara su situación, Silvina Di Raimondo se largó a llorar desconsoladamente por las complicaciones de salud que tiene por haber sido operada por Aníbal Lotocki.

“Me quiero morir, me quiero matar. Me decis que esto puede seguir y es tremendo mirar a mi hija y a mis amigos. No sé qué hacer”, dijo angustiada la expaciente de Lotocki en Implacables.