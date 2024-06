Terrible Toybox, cofundado por Ron Gilbert, está haciendo un nuevo juego de rol. No tiene título aún. Será como los primeros The Legend of Zelda.

Ron Gilbert compartió avances del juego en Mastodon. Anunció que Elissa Black se une al proyecto para diseñar misiones.

El juego será retro, con gráficos de pixel art. Se espera que salga a finales de este año o a principios de 2025, según Gilbert.

GILBERT RECUPERÓ LA SAGA THE MONKEY ISLAND EN 2022

Será una mezcla de Zelda clásico, Diablo y Thimbleweed Park, según la página web del estudio.

Gilbert recuperó en 2022 la saga de The Monkey Island. El nuevo título sigue las historias de las dos primeras entregas.

La trama comienza con jóvenes líderes piratas dirigidos por el Capitán Madison. Estos han echado del poder a la vieja guardia. Melee Island ha empeorado.

El “famoso empresario” Stan ha sido encarcelado. Esto es por “delitos relacionados con el marketing”.

