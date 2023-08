Este 31 de agosto, la plataforma Flow estrenará Frágiles, la nueva serie realizada en conjunto con Storylab, la productora de contenidos de Nacho Viale y Diego Palacio, y Andrés Gil, uno de sus protagonistas, habló con Ciudad sobre esta apasionante historia.

Andrés encabeza Frágiles junto a Carla Quevedo, Luciano Cáceres, Malena Sánchez y Ludovico Di Santo, y todos ellos recibieron a la prensa en un evento especial organizado en el Dot Baires, donde se pudo ver el episodio inicial de Frágiles.

“Se podría decir que es mi primer protagónico”, reconoció Andrés, que empezó su carrera en Argentina Patito Feo y Consentidos, pero luego pasó cinco años en Italia entre 2012 y 2017 donde, entre otras cosas, ganó un certamen de Bailando con le stelle.

“Hice el Bailando. Aprendí a bailar, creo. Me olvidé todo, pero seguía bien las coreografías. Estuvo bueno, pero era muy chico”, le contó a Ciudad el actor, que recordó: “Gané y me traje en casa una orejona, como la Champions. Yo tampoco lo puedo creer todavía”.

ANDRÉS GIL, EL ACTOR QUE PASÓ DE PATITO FEO A TRABAJAR EN EL EXTERIOR

Andrés participó en otros dos certámenes (Bailando con te y Pechio Express) donde se coronó en el tercer y segundo puesto respectivamente, al tiempo que retomaba su carrera como actor en series y películas.

“Tenía 22 años y fue en el 2012, pero estuvo bueno porque me pude quedar esos cinco años en Italia trabajando como actor. Hice dos temporadas de Don Matteo con Terence Hill que allá es muy conocido por los westerns que hacía con Bud Spencer, y acá también”, recordó.

“Fue una hermosa experiencia. Y después tuve una serie que duró dos años que se llamaba Que Dios nos ayude (Che Dio ci aiuti). Y como el personaje era argentino italiano podía hablar con mi perfecto argento, que a ellos les encanta”, agregó.

Andrés Gil en Fragiles (Fotos: Instagram @andresgill)

“El primer personaje era siciliano. Lo intenté hacer así, pero me dijeron ‘Mejor hacelo argentino porque no te va a salir así’. Me quería hacer el De Niro y no me salía”, bromeó Andrés.

Andrés está en pareja con Candela Vetrano desde hace ocho años, y si bien la pareja está firme, no hay planes de boda. “Venimos bien. Estamos sólidos. El matrimonio no está cerca”, dice y agrega un “veremos” a la hora de definir su hay planes de agrandar la familia.

DE QUÉ TRATA FRÁGILES, LA NUEVA SERIE PROTAGONIZADA POR ANDRÉS GIL

En Frágiles, Andrés es Román, un joven que dirige una comunidad de personas que han decidido alejarse de la sociedad en una comunidad apartada, que solo tiene contacto con el exterior a través de sus líderes.

“Soy uno de los líderes que enseña y se entera de un día para el otro que las cosas no son como pensaba, y tiene que lidiar con esta mentira, muy, muy grande”, contó Andrés sobre su personaje.

“Hay una muerte en el primer capítulo que lo afecta mucho. Y además hay un misterio enorme con esta chica que llega de España, que nos sabe muy bien quién es, pero siente una conexión muy fuerte con ella y desde ahí se va develando un misterio muy profundo y lleno de oscuridad”, señaló, en referencia a Olivia, el personaje que encarna Carla Quevedo.

ANDRÉS GIL QUEDÓ MUY CONTENTO CON EL RESULTADO DE FRÁGILES Y YA ENCARA SUS NUEVOS PROYECTOS

A la hora de definir a su personaje, Andrés Gil reconoce que “como actor fue un desafío enorme, de llegar a lugares donde no había estado antes”.

“También fue un desafío hacer algo de género, porque cuando uno graba no se imagina todo el universo que va creando alrededor, con los actores y sus propuestas. Y verlo hoy, todo armado como unidad es muy lindo porque funciona”, agregó.

A la hora de valorar su trabajo en esta serie que se filmó en Tigre, en Pilar y diferentes regiones del conurbano, el actor se muestra muy conforme. “Ojalá a la gente la guste. Fue difícil de hacerlo, emocionalmente hablando, pero estoy muy feliz de haberlo dado todo. Estoy contento”, señala, al tiempo que se prepara para grabar en octubre la segunda temporada de El fin del amor, con Lali Espósito.

