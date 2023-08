En una larga charla en A la Barbarossa estuvieron Thiago Medina y Daniela Celis contando cómo viven la llegada de sus gemelos, luego de dar a conocer que estaban en la dulce espera. La pareja ya habló de los nombres que están pensando, vieron precios de los artículos de bebé y se sensibilizaron al contar que el ex Gran Hermano 2022 todavía no vio a sus hijos.

“No pude acompañarla a las ecografías porque Dani me dijo que prefería ir tranqui así no había especulaciones. Cualquier cosa decía que se había ido a hacer otros estudios. La gente misma podía darse cuenta o grabarnos”.

“Tengo grabados los corazoncitos. Siento que nos arrebataron momentos, como por ejemplo, Thiago no me pudo acompañar a hacer ninguna ecografía. Todavía no los vio a los bebés… ¡Ay, me emociono!”, dijo Pestañela, mientras se le quebraba la voz.

Thiago, por su parte, se lamentó y reveló el motivo por el que no estuvo en ese momento tan importante.

Foto: Instagram

THIAGO MEDINA CONTÓ EL MOTIVO POR EL QUE NO ACOMPAÑÓ A DANIELA CELIS A LAS ECOGRAFÍAS DE SUS GEMELOS

“No podíamos salir juntos a la clínica. No se puede salir tranquilo”, empezó diciendo el exconcursante del reality.

“No pude acompañarla ahí porque Dani me dijo que prefería ir tranqui así no había especulaciones. Cualquier cosa decía que se había ido a hacer otros estudios. La gente misma podía darse cuenta o grabarnos”, se lamentó.

Mientras que Daniela explicaba el motivo de su reserva. “Sabíamos que una foto nuestra en una maternidad iba a explotar en todos lados. Para evitar ese momento, yo iba a siempre con mamá, con mi hermana Mara o con Romina, mi otra hermana. Siempre acompañada con otra persona que no sea Thiago”, señaló.