A diez días de sus picantes declaraciones en LAM, Pampita respondió con contundencia en Intrusos qué haría si Natalia Oreiro hace una participación en Bailando 2023, certamen en el que será uno de los jurados.

¿El contexto? El 14 de agosto, Carolina Ardohain afirmó que no trabajaría con “una actriz” por la explosiva versión de affaire con Benjamín Vicuña, a principios de 2015, y la señalada fue la artista uruguaya.

PAMPITA RESPONDIÓ CONTUNDENTE QUÉ HARÍA SI NATALIA OREIRO VA AL BAILANDO

Notero: -En septiembre se viene el Bailando, ya hay fecha.

Pampita: -Ya tengo ganas, ya los quiero ver bailar a todos. Me parece que va a ser un fuego. ¡Hay una mezcla ahí!

Notero: -¿Estuviste pispiando a alguna pareja?

Pampita: -No, porque no quiero dejar de ser objetiva y quiero que me sorprendan con lo que lleven.

“No me importa quién va, quién no va”, dijo Pampita sobre la posibilidad de tener cara a cara a Oreiro en el Bailando.

Notero: -En los homenajes siempre hay un invitado y Guido Záffora estaba hablando con Oreiro, pero a partir de lo que sucedió, ella habría dado un paso al costado.

Pampita: -Yo no sé nada. Yo no pregunto. Es mi lugar de trabajo y soy una empleada. No tomo decisiones de ningún tipo. No me importa quién va, quién no va. No me meto en eso.

Notero: -¿No te generaría nada que esté? ¿O enterarte de que no esté por (lo que dijiste en LAM)?

Pampita: -Yo trabajo en todos lados con la mejor predisposición y no tengo problemas en ningún ambiente de trabajo.

Notero: -¿Volverías para atrás para decir paso (a la pregunta), cuando estuviste en LAM?

Pampita: -No, ya está. Yo soy como soy. Lo que sale, sale en el momento.

Notero: -¿Y qué se filtre un nombre? Porque vos no diste un nombre.

Pampita: -No, no, no. Si yo quiero dar un nombre, lo doy. No tengo prejuicio con eso. Siempre he sido muy auténtica y la gente lo sabe. No di ningún nombre y lo que se especule no tiene que ver conmigo.

QUÉ DIJO PAMPITA SOBRE NATALIA OREIRO EN LAM

“Hay una sola actriz con la que no trabajaría porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”, dijo Pampita, sin nombrar a la artista en cuestión, pero en alusión al rumor retro de affaire con Vicuña.

Y agregó, desafiante: “Ya la vida nos va a encontrar. Dios es muy sabio en esas cosas. Te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”.