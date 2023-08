Ángel de Brito reveló la drástica decisión que habría tomado Natalia Oreiro tras las picantes declaraciones de Pampita en LAM.

Carolina Ardohain afirmó que no trabajaría con “una actriz” por la explosiva versión de affaire con Benjamín Vicuña, a principios de 2015, y la señalada fue la artista uruguaya.

En ese belicoso marco, Ángel contó que Natalia había sido elegida por un equipo de Bailando 2023 para ser homenajeada en la pista y que habría dado de baja su participación para no coincidir con Pampita, jurado del show de Marcelo Tinelli.

NATALIA OREIRO ¿SE BAJÓ DEL BAILANDO POR PAMPITA?

“Acá vino Pampita y se armó un tremendo bolonqui porque habló de la actriz, que es Natalia Oreiro. Bueno, Natalia estaba cerrada por un equipo para hacer el homenaje”, contó el conductor de LAM.

“Había un equipo que ya tenía cerrada a Natalia para hacerle un homenaje en la pista. Creo que ese homenaje no lo vamos a ver”, amplió.

Picante, Ángel acotó: “Salvo que a Natalia diga ‘me importa todo un huevo y que me digan todo en la cara’”.

“Esto estaba pautado antes de que Pampita hablara acá”, afirmó Ángel de Brito.

QUÉ DIJO PAMPITA SOBRE NATALIA OREIRO EN LAM

“Hay una sola actriz con la que no trabajaría porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”, dijo Pampita, sin nombrar a la artista en cuestión, pero en alusión al rumor retro de affaire con Vicuña.

Y agregó, desafiante: “Ya la vida nos va a encontrar. Dios es muy sabio en esas cosas. Te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”.