Pampita confesó a Socios del Espectáculo que se arrepintió de haber reflotado en una entrevista una de las polémicas con Benjamín Vicuña y que de inmediato se lo asoció al supuesto affaire con Natalia Oreiro.

“Me arrepentí de lo que dije porque no estoy en esa etapa de mi vida de estar en conflicto o de que se hable en los programas de cosas del pasado”, dijo la esposa de Roberto García Moritán.

En diálogo con el programa de eltrece, la jurado del Bailando 2023 reconoció: “La verdad es que no era la idea, contesté una pregunta y me equivoqué porque yo ya conozco como es el medio y debería haber sabido si se iba a armar lío”.

“Pero pequé de inocente. Me sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más. Yo estoy en otro momento de mi vida, re tranquila y no quisiera volver al pasado de ninguna manera”, cerró contundente Carolina.

PAMPITA HABLÓ SINCERA DE SU PRESENTE PERSONAL DESPUÉS DE LA POLÉMICA CON BENJAMÍN VICUÑA

Pampita habló sincera con el programa matutino de eltrece sobre su presente personal después de haber reflotado uno de los escándalos durante su matrimonio con Benjamín Vicuña.

“Trabajo un montón y mi vida personal, sentimental y familiar está en un re buen momento y busqué mucho también estar en esta posición”, expresó convencida la empresaria.