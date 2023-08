Este miércoles, los Socios del espectáculo reabrieron la polémica sobre si Fátima Florez es una prima o no, y la respuesta dejó sorprendidos a todos los presentes en el estudio ya que se generó una sucesión de revelaciones de todo tipo acerca de la nueva pareja de Javier Milei.

“En su participación en Las Primas reside el comienzo de su relación con Norberto Marcos, que ahora está tirado como una hoja en el viento”, adelantó Rodrigo Lussich, mientras Nancy Duré revelaba que la humorista perteneció, en realidad, al grupo que actuaba en Perú.

Pero, además, Lussich reveló que Fátima no es el verdadero nombre de la artista, sino una creación de Norberto. “Me dicen que se llama María Eugenia Florez, el apellido sí es de ella”, afirmó Mariana Brey mientras la producción ponía al aire la foto de Las primas “peruanas”.

POR QUÉ FÁTIMA FLOREZ PREFIERE ESCONDER QUE ESTUVO EN LAS PRIMAS

“La de gris es Verónica, la de negro es Daniela (que no es la cantante), la de pollerita atigrada es Karen y la primera, re jovencita, es Fátima. Acá tenía 20 años”, contó Nancy. “Esto es una absoluta maldad”, dijo, por su parte, Paula Varela.

Las primas con Fátima Florez (Fotos: captura Socios del espectáulo)

“A mí me contaron hoy, cuando me pasaron mucha data, que el Talón de Aquiles de Fátima Florez es este recuerdo. Ella lo detesta, lo va a negar a muerte porque no quiere que se sepa”, adelantó Paula, que minutos antes recibió mensajes de Norberto.

“Ella no quiere que se sepa porque era Prima suplente en las giras, y ella detesta este momento de su vida”, agregó, mientras que una fuente de Adrián Pallares le envió un mensaje en vivo afirmando que el padre de la artista se llamaba Oscar, era arquitecto y era “re zurdo”. “¡Milei, te metiste en la boca del lobo!”, le advirtió Lussich.

