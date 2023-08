A poco de haber blanqueado su historia de amor, Thelma Fardin y Nicolás Riera siguen afianzando su relación con el paso de los días. Y lejos de ocultar su intimidad, los actores compartes con sus seguidores románticos momentos de su vida.

En esta oportunidad, Thelma subió a Instagram varias postales de sus vacaciones junto a su pareja en San Martín de los Andes y acompañó las fotos con unas dulces palabras: “¿Cuántas son las probabilidades de encontrarse? ¿Cuánto el trabajo que hay que hacer para comprenderse?”, comenzó diciendo.

Thelma Fardin: “A todas las dificultades de cualquier vínculo le sumamos abroquelarnos para que no entre el hateo gratuito. Ir por pista negra, o fuera de pista, es correr riesgos. Pero esa adrenalina y ese placer son inigualables. Cómo nosotros, juntos @nico__riera”.

Nico Riera: “Siempre juntitos, mi amor. No hay fisura que nos detenga”.

“(En la segunda foto, mi cara de ‘me fisuré el coxis’. ¿Cuándo metimos fuera de pista? No. Cuando nos íbamos por pista verde”, continuó, divertida. A lo que Nico le respondió, muy enamorado y con tres emojis de corazoncitos: “Siempre juntitos, mi amor. No hay fisura que nos detenga”.

THELMA FARDIN COMPARTIÓ MÁS FOTOS CON NICO RIERA TRAS CONFIRMAR EL NOVIAZGO

A poco de las lindas repercusiones que despertó la declaración de amor de Nicolás Riera a Thelma Fardin –relación que habría nacido en Plagio, la obra de teatro que compartían- la actriz compartió más postales de su romántico viajo con el galán a Chapadmalal desde donde blanquearon su noviazgo.

“Mar, frío, vos y yo. Qué hermoso encontrarnos”, escribió Thelma en su cuenta personal de Instagram, acompañando sus palabras con varias fotografías de sus días a puro mimo con el actor.

Por su parte, Nico le imprimió humor al gesto de su pareja: “Y mucho café”, agregó, con varios emojis de corazoncitos rojos, dejando en claro que le hicieron frente a las bajas temperaturas con muchas infusiones calientes.