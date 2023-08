Luego de haberle dado la bienvenida a su nueva mascota, una gatita bebé que adoptó en Estambul, Wanda Nara compartió a través de sus stories de Instagram un divertido video bailando con sus hijas, Isabella y Francesca.

Lo más divertido es que, aunque intentaron seguir una coreografía, mientras Wanda le hacía upa a su perrita y Francesca a su nueva gatita, no pegaban una. Sin embargo, muy dulces, le pusieron toda la onda.

“Definitivamente, son hijas mías... Heredaron mi talento para bailar...”.

Junto al clip, la conductora de MasterChef deslizó que a sus hijas les cuesta tanto bailar como a ella. “Definitivamente, son hijas mías... Heredaron mi talento para bailar...”, cerró, irónica, junto a emojis que lloran de tristeza. ¡Divinas!

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE SU ENFERMEDAD

En su entrevista con Telefe Noticias, Wanda habló de su salud: “Me hice unos análisis que, como se supo y se filtró, no salieron como esperábamos. Fue como un shock porque, en ese momento, lo primero que me dijeron fue ‘no te podés subir a un avión’, y no se sabía por cuánto tiempo”, dijo.

“Fue un shock para toda la familia y fue todo muy de golpe. Yo dudo en hablar o no del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente, pero a veces la gente te juzga que piensa que no es real, o que si lo hablás no es tan serio. Entonces, prefiero guardármelo”, agregó.

“Mi gente está y cuando yo esté un poquito más fuerte o sienta que lo puedo contar, obviamente, lo voy a salir a decir. Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”, añadió.