Como casi todos los días, Estefanía Berardi respondió a las preguntas que le hicieron sus seguidores a través de sus stories de Instagram.

Si bien en general suelen preguntarle sobre lo que ocurre en el mundo del espectáculo, esta vez un usuario le hizo una consulta sobre su corporalidad.

“¿Cuánto pesás, Estefi?”, quisieron saber. A lo que la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) respondió sin filtro. “No me peso”, sentenció, dando por terminado el tema.

ESTEFANÍA BERARDI LE INICIÓ ACCIONES LEGALES A YANINA LATORRE

Además, Berardi aclaró que le inició acciones legales a Latorre por su postura en el escándalo de Fede Bal con su ex, Sofía Aldrey, en el que quedó involucrada.

“Mis acciones legales fueron por las mentiras, que no pienso repetir, porque no me hicieron bien en su momento. Es contra Yanina Latorre... Es una investigación que está en curso”, aclaró.

Y cerró remarcando que para ella fue “grave” que Yanina hablara de supuestos chats comprometedores entre ella y Fede.

“Soy la séptima persona que le inicia acciones legales. No soy la única. Ella lleva todo a un extremo tan personal que por algo la denuncian tanto. Cuando me empezó a pasar a mí, que vi que me agredía tanto, no me quedó otra”, sentenció, sin filtro.