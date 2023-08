Este miércoles, Yanina Latorre abrió LAM con una noticia bomba sobre la supuesta afición de More Rial a la religión umbanda, motivo por el cual las “angelitas” tiraron todo tipo de especulaciones que hicieron que la aludida mensajee a la conductora para quejarse.

“Querías mi palabra y ahí está. Te juro que no entiendo que tan decadente puede estar la televisión para que se fijen qué hago o dejo de hacer con mi vida. Cada una de las que están sentadas ahí, que se hacen las santas, que cuenten las cosas que hicieron toda su vida”, leyó Yanina.

Morena Rial (foto: captura A la tarde)

“De un padre patotero, sale una hija patotera, es lógico”, lanzó Fernanda Iglesias, antes que la producción lograra comunicarse con la joven, que habló sobre el vínculo actual de su hijo con Jorge Rial, de quien reveló que finalmente le pagó el alquiler de su departamento.

MORE RIAL SE TRENZÓ EN UNA TENSA DISCUSIÓN CON FERNANDA IGLESIAS

“Ahora está todo al día, pero es porque lo volvió a ver a Francesco, me tenía agarrada de ahí”, confesó Morena. “No está al día, vos no lo sabés porque la bloqueaste a la propietaria”, le retrucó Iglesias, lo que generó que Morena dedujera que su padre “está mintiendo”.

“Él es el que tiene que pagar, porque te alquiló un departamento de 1500 dólares por mes que nadie que trabaje de algo normal lo puede pagar”, le espetó la panelista, mientras Yanina Latorre le recordaba que “es la hija de Jorge Rial, que es millonario”.

Fernanda Iglesias (Foto: captura LAM )

“No entiendo qué problema tenés vos de que mi papá me pague un alquiler de 1500 dólares por mes. Si no te lo puede pagar a vos, bueno, fíjate, má”, le respondió Morena. “Yo no tengo ningún problema, porque cuando termina este programa me voy a mi casa, no me importás vos, ni tu papá, ni nadie. Solo hago mi trabajo, cosa que deberías hacer vos también”, lanzó Iglesias.

“Cerrá el c… y no te metas. Después te cruzo en los restaurantes y andás saludando y haciéndote la buenita. Pero cerrá el c…”, le advirtió Rial, a lo que Iglesias le recordó: “A vos nunca te crucé en ningún restaurante y nunca re saludé”. Del otro lado, el silencio.

