La semana pasada estalló un pequeño escándalo en Nosotros a la mañana cuando Cinthia Fernández se ausentó del ciclo en medio de una serie de discusiones fuertes con Oscar González Oro, aunque ella aseguró que era por un problema de salud.

Preocupados por este tema, los seguidores de Cinthia le preguntaron qué era lo que le pasaba, y entonces ella contó en sus redes sociales que sufrió una hemorragia por el DIU (dispositivo intrauterino) que se había puesto, y que debía someterse a una intervención para extraerlo.

Cinthia Fernández tras su intervención quirúrgica (foto: Instagram)

“Mi ginecóloga estaba de vacaciones, yo me había revisado hacía dos semanas y me dijeron que estaba todo bien, pero no me había hecho imágenes”, reveló en ese entonces Cinthia, que en LAM reconoció que “es la única que se cuida sin tener pareja”.

CINTHIA FERNÁNDEZ, MUY PICANTE DESDE LA CLÍNICA EN LA QUE LA INTERVINIERON

“Les comenté que me seguía sangrando y en definitiva el miércoles me sacan el dispositivo”, adelantó Cinthia, que cumplió con su cita. “Me van a cambiar el anticonceptivo, no saben si está mal incrustado, de posición está bien, pero algo me está lastimando”, explicó.

Finalmente, este miércoles Cinthia concurrió a la clínica en la que se trata, y luego de la intervención hizo un picante posteo en sus redes sociales, vertida todavía con la bata de cirugías que se utiliza normalmente en estos casos.

El posteo de Cinthia Fernández desde la clínica (foto: Instagram)

“Hoy estuve bien cagada pero salió todo bien salvo que…”, escribió Cinthia, indicando que al deslizar la foto se podía ver que, efectivamente, todavía no se había colocado siquiera su ropa interior. “¡Gracias por su cariño! Y para los que se lamentan que no me haya pasado nada, o que no estiré la pata, también un besito en la cola”, cerró, haciendo referencia a la última foto.

