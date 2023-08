Cinthia Fernández contó en sus redes sociales que sufrió una hemorragia por el DIU que se había puesto, razón por la cual deberá pasar por el quirófano.

“Mi ginecóloga estaba de vacaciones, yo me había revisado hacía dos semanas y me dijeron que estaba todo bien, pero no me había hecho imágenes”, detalló.

Luego, la panelista de Nosotros a la Mañana continuó: “Les comenté que me seguía sangrando y en definitiva el miércoles me sacan el dispositivo”.

La historia de Cinthia Fernández

“Me van a cambiar el anticonceptivo, no saben si está mal inscrustado, de posición está bien pero algo me está lastimando”, setenció Fernández.

CINTHIA FERNÁNDEZ HABLÓ DE LAS POSOBILIDADES DE VOLVER A SER MADRE

Cinthia Fernández habló en sus redes sociales sobre las posibilidades de volver a ser madre tras ver a la Barby Franco con su beba, Sarah Burlando.

Cinthia Fernández publicó una historia de Barby Franco y Sarah Burlando

“La veo y quiero 8 y después caigo en mi realidad jajajaj y con ser la tía postiza me conformo”, dijo con humor la panelista.