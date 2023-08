La denuncia de Connie Abba (26) a Nino Dolce (42) es de una gravedad inusitada, dado que además cuenta con testigos presenciales de las agresiones que le endilga al propio padre de su beba de dos meses.

La joven ex pareja de quien fuera el cocinero estrella de Playboy reveló en una entrevista con Intrusos que el ex Gran Hermano VIP le propició maltrato físico y psicológico durante el embarazo y posterior al nacimiento de la pequeña.

"Nino me dijo que no me quería ver, que le daba asco porque estaba embarazada, que no era más mujer, que era una bola e iba a quedar horrible, que quería estar con una pendeja que esté bien".

"Nos pusimos de novios. Al principio parecía una persona muy caballera, estaba en una etapa más tranquila, y a los siete meses quedo embarazada. El embarazo no fue buscado. Entonces, el empieza a salir y a consumir cocaína y whisky de nuevo y empezaron las escenas de violencia", comenzó contando la morocha. Luego, relató un episodio espeluznante: "Me arrastró por el piso del pasillo del hotel donde vive. Fue terrible porque yo estaba con una panza ya, no le importó nada".

Como si fuera poco, Connie contó la tétrica noche en que dio a luz a su nena: "Como le dije que se tranquilice un poco y la obstetra le dijo que no me podía maltratar así, a la noche me lleva a su casa a cenar, no me hablaba, se la pasaba con el celular... Hasta que me empieza a decir que no me iba a hablar porque no me quería ni ver, que le daba asco porque estaba embarazada y ya no era más mujer. Que era una bola e iba a quedar horrible, que quería estar con una pendeja que esté bien. Y me dice que mientras estaba con la panza, él se la pasaba teniendo relaciones con mujeres, con diez a la vez... que ellas sí eran mujeres".

Y prosiguió: "Entonces, me voy para la cocina. Cierra la puerta, me forcejea y me siento agotada por mi panza de ocho meses, me tira al piso y empiezo con las contracciones. Me decía que lo estaba jodiendo, se reía hasta que, por mis llantos, entiende que de verdad tengo contracciones. Llaman al SAME, me acompaña, recibimos a la bebé... y hace un cambio. Se queda en la clínica los días, vino toda su familia, anota a la beba como su hija, está unas semanas bien y después se empieza a borrar. Le digo que me tiene que pasar una cuota alimentaria y me dice que no, que no quiere pasármela, que no tiene plata".

Tras unos días distanciados, Connie relató que se volvieron a encontras el último sábado y Nino la atacó una vez más: “Se quedó con la nena, pero en vez de estar con la nena, se puso a revisar mi celular. Ve conversaciones de algunos chicos, le agarra un ataque, me revolea el celular por la cabeza y me empieza a decir que soy una cualquiera. Me empuja contra un mueble, que se cae la estantería donde atrás estaba la nena, que se pudo golpear, yo me pego en la cabeza. En el piso me empieza a dar cachetazos, trato de defenderme. Forcejeamos, se va del departamento con las llaves; bajo a buscarlas y me dice que no quiere a la beba, que no me quiere a mí y que él siempre quiso que se suspenda el embarazo”.

Esa misma noche, sucedió otro episodio de violencia, pero esta vez con la presencia de testigos que ratificarían la denuncia: "En el hall del edificio me estampó contra la puerta de vidrio y justo entró un vecino. Nino después cruza la calle Araoz, forcejeo con él por las llaves, me tira al medio de la calle y me da una trompada en la panza. A todo esto, había un grupo de chicos que le empiezan a decir que era el loquito de Gran Hermano, se pone peor. Entonces, me dice que quiere tener relaciones con pendejas, que cómo se iba a quedar con la madre de su hija y una beba, que eso era para mediocres. Con todos esos testigos, llamé al 911, hice la denuncia y pusieron una restricción para que no se pueda acercar ni a mí ni a la nena. Pero ahora dice que no es su hija y que quiere hacer un ADN. Si no quiere estar como padre, mejor, pero que me pase la cuota alimentaria. Es como que no tiene respeto por las mujeres, ni por su propia hija”, sentenció Connie Abba contra Nino Dolce.

Nino: "Quiero aclarar que todo lo que declaro Constanza Abba en Intrusos es mentira".

EL DESCARGO DE NINO DOLCE EN TWITTER

Quiero aclarar que todo lo que declaro Constanza Abba en Intrusos es mentira. No hay una palabra de verdad en lo que dijo. Sólo quiere fama y se aprovecha del tema de violencia de género. Es todo mentira. Amo a mi beba. Ella esta despechada. Voy a la Justicia.

SOLO QUIERE FAMA Y SE APROVECHA DEL TEMA DE VIOLENCIA DE GENERO. ES TODO MENTIRA. AMO A MI BEBA. ELLA ESTA DESPECHADA.VOY A LA JUSTICIA — Nino Dolce Oficial ! (@NinoDolce69) octubre 8, 2014

