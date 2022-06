¡A Locho no le cree nadie! Advierten que utiliza una "estrategia de víctima" en El hotel de los famosos

Mientras El hotel de los famosos se encamina hacia su final el supuesto maltrato hacia Locho Loccisano se convirtió en un tema recurrente sobre el reality, y en este marco Militta Bora aseguró que el participante se pone en el rol de víctima por estrategia.

Este lunes, el Chino Leunis se hizo cargo del último bloque de Nosotros a la mañana y junto a Pollo Álvarez y Carlos Monti hablaron sobre la actitud de los integrantes de “La familia” respecto de Locho, que ingresó varias semanas después, en reemplazo de Rodrigo Noya.

“Desde el mismo momento en que Locho pisó el hotel hasta hoy… bullying, de todo ha pasado con él”, advirtió Carlos Monti, generando un debate abierto entre Militta Bora, Majo Martino, Matilda Blanco y Pato Galván.

MILITTA BORA ASEGURÓ QUE LOCHO USA UNA ESTRATEGIA PARA “HACERSE LA VÍCTIMA” EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Todos saben lo que yo opino, yo viví ataques de pánico de verdad en la vida, lo pude superar con terapia. Me parece que es una persona que, como es un reality, se necesita el malo, el bueno, la gente siempre se identifica con la víctima”, dijo Militta.

“Y creo que él, como una persona con mucha experiencia con realities, ingresó con esta estrategia de víctima”, agregó la cantante. “Lo único que faltaría es que fuese él el culpable de ser una víctima”, le contestó, indignada, Matilda.

"Él no es víctima. Estar en un reality show, donde te pagan un sueldo, hay juegos y nadie te está amenazando porque vos estás ahí, eso no es ser víctima”, contraatacó Militta. “No hace falta que te quieran matar para que uno se sienta mal. Que se burlen de vos, que hablen de vos por atrás…”, cerró Majo Martino, que le recordó que ella se fue en la primera semana y no llegó a conocer a Locho Loccisano.