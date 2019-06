Matilda Blanco no solo la rompe en el reality fashion Corte y confección sino que también se prepara para debutar en el Súper Bailando, ya que se sumará al certamen de Marcelo Tinelli junto a otras parejas de famosos.

Invitada a Flor de Tarde (lunes a viernes a las 13 hs por Ciudad Magazine), la asesora de moda e imagen habló de todo e incluso se animó a revelar el nombre de la famosa que se ha transformado en su “mal vestida favorita”.

Primero, Barby Reali criticó a Fátima Florez por los llamativos looks que elegían cuando compartieron temporada teatral: “Fátima iba con algunos looks que decías '¿se lo puso con la luz apagada y sin combinar nada?”.

"Fátima es muy linda, es súper talentosa y además es mi mal vestida favorita. Porque le tomé cariño" G-plus

Entonces, Matilda sorprendió a todos al pedir la palabra y afirmar: “Es muy linda, es súper talentosa y además es mi mal vestida favorita. Porque le tomé cariño”.

Vale recordar que Fátima se ha mostrado muy angustiada en el pasado por las críticas de moda de Matilda y llegó a declarar: “Me parece frívolo criticar a la gente por cómo se viste. Sólo por el envase criticás a alguien, ¿y el espíritu, la persona dónde está? Siempre que me la encuentro me sonríe y después me clava los puñales. La moda no tiene que ser discriminación. ¡Basta de violencia!”.

