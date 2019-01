Entre sus planes estaba empezar el año tomándose un merecido descanso. Sin embargo, un malestar físico llevó a Titi Fernández (67) a realizarse unos estudios médicos cuyos resultados anunció él mismo a través de un video que compartió en Twitter.

"No arranque bien el 2019, en vez del aeropuerto para irnos de vacaciones, estamos en la unidad Coronaria del Sanatorio Mitre. La semana que viene me tienen que operar y hacerme tres bypass. Estoy pagando los desarreglos que hice con mi cuerpo. ¡Todo va a salir bien!", tituló junto a la grabación en la que se lo ve recostado en una camilla.

Más allá del cuadro, el periodista llevó tranquilidad a sus seres queridos y seguidores: "Bueno, sé que hay mucha gente preocupada y por eso grabo esto. Pensaba estar tomándome una caipirinha, de vacaciones, y estoy tomando mate cocido en el Sanatorio Mitre. Ayer me sentía mal en el programa y me vine a internar. Por suerte me atendieron enseguida. Hoy (por el 4 de enero) me hicieron estudios y tengo tres arterias bastante obstruidas. Así que la semana que viene lo voy a copiar a Horacio Pagani y me van a hacer tres bypass", agregó.

Por último, Tití se mostró muy positivo respecto a la intervención a la que se deberá someter: "Me dijeron que todo va a andar en orden, va a andar bien. Y bueno, no empecé el 2019 como quería y con esta operación seguramente lo vamos a terminar mejor. Gracias a todos por preocuparse. Tranquilos que todo va a salir bien".