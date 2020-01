Se suicidó Stan Kirsch, actor que participó en Friends y en la serie Highlander

Hollywood amaneció con una dura noticia: a los 51 años, el actor Stan Kirsch se quitó la vida colgándose en el baño de su casa. Así lo encontró su esposa, Kristyn Green, tal como informó el portal TMZ.

Aún no se sabe cuáles fueron los motivos que llevaron al intérprete a suicidarse. A la vez, no trascendieron detalles de su estado anímico o su salud mental ni si dejó alguna nota de despedida.

Kirsh se hizo conocido en los años noventa, cuando participó en varias series de la época. Su debut en la pantalla chia fue en la emblemática novela General Hospital, de niño. Años después, su carrera ascendente lo llevó a protagonizar un capítulo de Friends ("The one with the Ick Factor"), donde hizo de un novio de Monica Geller (Courtney Cox).

Stan hacía de Ethan, un chico que tiene un amorío con la hermana de Ross hasta que él le confiesa que no estaba en la universidad como ella creía, sino que era menor de edad.

Entre sus trabajos más destacados, fue parte de Highlander: la serie; y de una versión renovada de El crucero del amor. Sus últimos trabajos en la actuación fueron hacia 2008 y 2009, cuando participó en la serie Invinsible y en el corto Matumbo Goldberg. También, estaba al frente de diversos cursos de actuación en Los Ángeles.

A raíz de todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos, su esposa expresó en su cuenta de Facebook: "Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida con todos y cada uno de ustedes".

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, comuníquese al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) ó bien 0115275-1135.