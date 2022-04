Sol Pérez contó que se ausentó de Nosotros a la Mañana por una gastroenteritis aguda: "La pasé muy mal"

Hace unos días Sol Pérez tuvo que dejar de lado su apretada agenda por un problema de salud que la debilitó e hizo que por una semana se ausente de sus compromisos, incluido su trabajo en Nosotros a la mañana.

“Me agarró una gastroenteritis aguda. Estaba bien, no me lo esperaba. Estaba recontra bien y de un momento para otro me cambió el día. Tuve que llamar al médico, me inyectaron. Fue algo raro porque, además, yo como recontra saludable”, contó, a Implacables ya recuperada.

“La médica me preguntaba ‘¿comiste algo que te cayó mal?’ y la verdad es que no había demasiado. Será un chocolatito que me me comí a la tarde, pero no mucho más que eso. Supongo que hay un virus y me lo agarré”, aseguró la “ex chica del tiempo”.

"Me mató. Estuve con 39° de fiebre, vómitos. La pasé muy mal, pero duró poquito. A uno le parece que va a durar para siempre y lo tomás como el último día de tu vida". G-plus

SOL PÉREZ CONTÓ POR QUÉ TUVO QUE AUSENTARSE DE NOSOTROS A LA MAÑANA POR UN PROBLEMA DE SALUD

“Me mató. Estuve con 39° de fiebre, vómitos. La pasé muy mal, pero duró poquito. Lo que pasa es que en ese momento a uno le parece que va a durar para siempre y lo tomás como el último día de tu vida”, detalló los síntomas.

Más sobre este tema Mónica Farro reveló qué hizo con el dinero que ganó con su demanda a Sol Pérez: "Todavía tengo de eso"

“Toda esa semana no pude entrenar, no pude trabajar y para una que es activa, te bajonea un poco”, se lamentó Sol y contó que su madre terminó con un cuadro similar y su novio Guido Mazzoni se dedicó a ponerle paños de agua fría.