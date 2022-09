Silvina Escudero contó la tremenda reacción de su marido cuando le acercaron un micrófono en su casamiento: "Empezó a temblar"

Cuando Silvina Escudero se casó con Federico, llamó mucho la atención que posara sola ante la prensa, luciendo su impactante outfit, sin su marido.

Acto seguido, ella aclaró que su flamante esposo no es del medio. Y que se siente muy incómodo ante la presencia de los medios, a los que ella está acostumbrada.

A semanas de haberse casado, disfrutando a pleno de su vida con Fede, Silvina reveló la reacción de él cuando en su boda le acercaron un micrófono para que diera una declaración.

SILVINA ESCUDERO REVELÓ QUE SU MARIDO SE INCOMODÓ ANTE LA PRENSA DURANTE SU CASAMIENTO

En diálogo con LAM, Silvina Escudero contó: "Lo que a todos les molestó fue lo que a mí me enamoró de él. No le gustan las cámaras y si ve una, se corre. No le interesa...".

"A él le da vergüenza. Le acercaron un micrófono y empezó a temblar. Él me dijo que no tenía problema en que yo subiera todo, pero no le gusta salir y era su casamiento".

"La realidad es que ya teníamos organizado todo para la prensa en la boda religiosa, la del 8 de diciembre. Tendrán un espacio con catering y demás, estaba todo previsto, pero para el civil jamás lo pensé. Fue algo súper chiquito, muy íntimo y creí que no iba a ir nadie", aseguró Silvina, haciendo hincapié en que la encanta que su marido sea de perfil bajo.