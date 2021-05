Ricardo Darín habló tras haberse vacunado contra el coronavirus: "No hay que bajar la guardia"

En medio de la segunda ola de covid y el exponencial aumento de contagios, a Ricardo Darín (64) le llegó su turno de vacunarse. Tras haber recibido la dosis, el actor reflexionó con alegría sobre su buena experiencia en La Rural.

“Me vacuné y la verdad, bárbaro. Fue fantástico, muy bien organizado; la gente toda divina, muy amable... Fue perfecto. Cuando te anotás te dan a elegir y opté por La Rural porque me queda cerca. Además, un amigo se vacunó ahí y me dijo que la organización era perfecta”, manifestó en diálogo con Fabián Doman para su programa Doman 910 (Radio La Red).

Y aclaró que tras haberse vacunado se siente óptimo: “Estoy bien. Le hice caso a mi médica de cabecera que me dijo que me cubriera con unos paracetamol por algún posible pico de fiebre. Por supuesto que siento un alivio por mi familia, que se empieza a preocupar por uno. No hay que bajar la guardia, hay que seguir con todos los protocolos”.

Aunque celebró haber recibido la dosis, se mostró muy preocupado por las personas que aún no les llegó su turno. "Lo que me preguntaba cuando me asignaron el turno es cuál es el porcentual de gente que ya está vacunada, que lo necesitaría antes que yo. Es una pregunta obligada, por una cuestión ética, que te tenés que hacer. Me tranquilizaron algunos con los que hablé que la vacunación se está acelerando. Me preocupa el entorno porque acá nadie se salva solo”, cerró, reflexivo.