Osvaldo Laport es noticia por la grave denuncia por violencia de género que le hizo una mujer en San Luis. Alejandra Camargo, dueña de un restaurante al que asistió el actor, hizo una presentación formal en la Comisaría N°1.

Ciudad se contactó con Laport para saber si deseaba hacer algún comentario sobre el episodio. Tras varios intentos telefónicos fallidos, el actor respondió con un breve mensaje a través de WhatsApp. "Gracias, por el momento no quiero hacer ninguna aclaración", escribió Osvaldo.

Ciudad se contactó con Laport para saber si deseaba hacer algún comentario. Tras varios intentos telefónicos fallidos, el actor respondió con un breve mensaje a través de WhatsApp: "Gracias, por el momento no quiero hacer ninguna aclaración". G-plus

La denunciante habló en Los Ángeles de la Mañana y contó detalles de lo sucedido. "Él dijo que se sacó fotos (en el restaurante) y que no iba a pagar la cuenta. Nosotros le dijimos que no hacíamos canje y que ya le habíamos hecho un descuento. Cuando vuelve el mozo, me dice lo que le dijo (Laport): 'Si hay alguien que tenga huevos que vaya a cobrarle la cuenta o si no que vaya Alejandra (ella)'. Y voy", relató la mujer.

“Cuando me acerco le digo: 'Disculpe, ¿tiene algún problema? Descuento ya le hicimos y lo recibimos bien'. Y él me dice: 'Yo me saqué fotos acá y mis fotos valen’. Y me dice que les ponga un precio. Yo no sabía qué precio y le dije que pague la cuenta. Entonces, en un momento dado, me toma del brazo y me dice: 'Yo tengo huevos y no voy a pagar la cuenta porque tengo los huevos bien grandes'. Me dejó helada", resumió la señora, detallando el violento entredicho con el actor.

Y concluyó: "Después, Laport cruzó palabras fuertes con mi marido porque a mi esposo le molestó que me falte el respeto. Lo sacó la seguridad y se puso medio tensa la cosa".