Qué profunda pregunta le haría Andy Kusnetzoff a Mario Pergolini si acepta ir a PH

Andy Kusnetzoff pasó por el estudio de Intrusos, reveló el motivo por el que Mario Pergolini no quiere ir a PH, Podemos Hablar, su programa de Telefe y contó cuál es "LA" pregunta que le haría al empresario.

“Creo que el sabe que yo tengo muchas preguntas personales para hacerle. Estoy en un buen momento con Mario, pero la verdad es que le preguntaría por los finales, cómo se siente con los finales”, comenzó.

“Porque no es que conmigo nada más, más allá de los vaivenes que tuve… Un día se fue de CQC, largó la chaqueta y se fue, no lo vimos más… Profundizaría ahí, en el porqué, algo debe tener con los finales. Creo que no puede terminar bien, decir ‘che, laburamos un montón, bueno, gracias, chau’”, concluyó Andy.

