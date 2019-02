La muerte de Natacha Jaitt generó un fuerte impacto mediático y estupor en aquellos que la conocían personalmente o por los medios. La mediática fue encontrada sin vida en la madrugada del sábado 23, en un complejo para eventos de La Ñata, Benavídez.

"Estoy destrozada. Teníamos tantas cosas para hacer juntas. Ruego por tu descanso y que todo lo que hiciste en este mundo no quede en el olvido. Mi hermana de la vida". G-plus

Un médico policial que acudió al lugar del deceso informó que Natacha "no presenta signos de violencia externos, habiendo sido su muerte un posible accidente cerebro vascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína".

Afectada por la tragedia, Lissa Vera, una de las integrantes de Bandana, expresó en Instagram: "Amiga, no lo puedo creer. Estoy destrozada. Teníamos tantas cosas para hacer juntas. Ruego por tu descanso y que todo lo que hiciste en este mundo no quede en el olvido. Mi hermana de la vida, no tengo más palabras.... @natjaitt", escribió, junto a una foto con Natacha y cerrando la opción de que le dejen comentarios en el posteo.

En diálogo con Clarín, Ulises Jaitt habló tras enterarse de la muerte de su hermana y nombró a Lissa, en su dolorosa declaración: "El único dato que tengo es que mi hermana conoció a las personas con las que estaba anoche a través de Lissa Vera, de Bandana".

Natacha mantenía una estrecha relación con la cantante. El 10 de febrero, por caso, había subido a su cuenta de Instagram una foto junto a Lissa y Lowrdes (ambas del grupo pop) compartiendo el festejo de cumpleaños de Vera en un bar de Palermo. Y el 15, incluso, Jaitt subió un video con su amiga, justamente desde el restó del complejo La Ñata.