Picante tweet de Moria Casán sobre Daniela de Gran Hermano 2022: "Me ofrezco a limpiarle las pestañas"

Atenta a lo que sucede en Gran Hermano 2022, Moria Casán sorprendió al dedicarle un picante tweet a una de las participantes, Daniela.

La conductora, fiel a su estilo, creó un tremendo hashtag inspirándose en las pestañas de la joven. Y le hizo un ofrecimiento que no pasó desapercibido.

"Me ofrezco a limpiar las pestañas #ModoTecho de DANIELA... Va a terminar sin visión de tanto parpadear mugre, en esas lashes hay de todo: miguitas, líquido, etc", sentenció Moria en Twitter.

POR QUÉ THIAGO SE CANSÓ DE DANIELA DE GRAN HERMANO 2022

"No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice 'no pierdas el encanto'. Dejame ser, piba. Me pudre, pero no me dan ganas de decirle nada porque no quiero que después se ponga mal o que me diga que yo solo tengo calentura, supuestamente".

"Quiere que esté todo el día atrás de ella, la verdad es que me da por los huevos... Quiere que esté todo el día con ella y yo no soy así. Ella me preguntó si era amoroso y le dije que no tanto. Le dije que quería estar un toque solo. Yo le empecé a decir las cosas que me molestaban y ella me dijo 'bueno, es mejor que termine acá antes de que me enganche más'", le había admitido Thiago a Nacho sobre la participante.