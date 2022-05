Pablo Echarri desmintió enojado una frase que le adjudicaron en contra de Robert de Niro: "Tan salame"

Luego de haberse mostrado muy enojado en Twitter por una noticia errónea sobre su hija Morena, Pablo Echarri volvió a poner los puntos en esta red social.

¿Qué pasó? Un usuario afirmó que el actor se habría mostrado en contra de que Robert de Niro estuviera rodando en Buenos Aires.

"Pablo Echarri, íntimo: ‘Nadie de la producción de esa nueva serie nos consultó si estábamos de acuerdo con que venga De Niro a filmar. Creo que se deberían priorizar esos trabajos a actores de calidad del país. Y no lo digo solo por mí, era un papel ideal para Raúl Rizzo’", expresó un usuario, supuestamente haciendo eco de una declaración del actor.

PABLO ECHARRI DESMINTIÓ CON TODO HABER APUNTADO CONTRA ROBERT DE NIRO

Al leer el tweet sobre su supuesta declaración, Pablo cruzó con todo tanto al usuario que la compartió como a quienes lo criticaron.

"Que se pueda ser tan salame como para invertir tiempo en inventar esta ridículez no me sorprende, lo que me impacta es que exista tantx idiota comentándolo”, sentenció Pablo, dejando en claro que se trataba de una noticia falsa.

¡Clarito!