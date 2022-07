Nicole Neumann contó cómo reaccionó Fabián Cubero cuando eligió los nombres de sus hijas.

Nicole Neumann rememoró una anécdota vintage con Fabián Cubero, tras las fuertes declaraciones de la novia de él, Mica Viciconte, en su contra.

Luego de que Mica cuestionara a Nicole por subir un video de Sienna resbalándose en la nieve, la modelo y conductora reveló el origen del nombre de las chicas, Allegra, Sienna e Indiana.

Y además de revelar que ella eligió llamarlas así, rememoró cómo reaccionó Cubero cuando escuchó los nombres por primera vez.

NICOLE NEUMANN REVELÓ EL ORIGEN DEL NOMBRE DE SUS HIJAS

En Los 8 Escalones del Millón, donde es jurado, Nicole contó: "Indiana era la hermana de una chica que era modelo, Carola Del Bianco. Cuando yo tenía 15 años, un día me presentó a la hermana y me dijo 'Mi hermana, Indiana' y yo dije 'Qué buen nombre. El día que tenga una hija mujer, le voy a poner Indiana'... Y así fue".

"Allegra estaba ahí rondando entre algunos nombres como Azul y Coral. De golpe, viendo temas de moda, escucho que Allegra se llama la sobrina de Gianni Versace, la hija de la hermana que es quien hoy preside el imperio Versace".

"En realidad, hablaban de algo feíto porque la chica tenía trastornos alimenticios, pero dije 'Qué buen nombre'. Allegra quiere decir 'alegría'. Le pregunté a Indiana, que tenía 2 años nada más, cómo quería que se llamase su hermana. Me dijo 'Allegra'. Listo".

"Y cuando me empezó a gustar mucho el estilo y la forma de vestir de una actriz muy reconocida que se llama Sienna Miller, dije 'Qué lindo nombre, se va a llamar Sienna'", contó Nicole.

NICOLE NEUMANN REVELÓ LA REACCIÓN DE FABIÁN CUBERO CUANDO ELIGIÓ EL NOMBRE DE SUS HIJAS

Antes de cerrar, reveló cuál fue la reacción de su ex ante los nombres que Nicole eligió para sus hijas.

"No es que no lo dejé, le venía todo bien. Decía 'me gusta'. No hubo oposición", cerró aclarando que no es que no lo dejó elegir, sino que él no se negó a su elección.